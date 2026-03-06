Benessere psicologico e qualità della vita | l’Università del Sannio presenta i suoi servizi per gli studenti

Martedì 10 marzo, a Palazzo San Domenico, l’Università del Sannio ha annunciato i servizi dedicati al benessere psicologico e alla qualità della vita degli studenti. Durante l’evento, sono stati illustrati i dettagli del progetto PRO-BEN, mirato a offrire supporto e risorse per migliorare l’esperienza universitaria. La presentazione ha coinvolto rappresentanti dell’ateneo e studenti interessati alle iniziative.

L’attenzione al benessere psicologico e alla qualità della vita universitaria è al centro delle politiche dell’Università degli Studi del Sannio. Martedì 10 marzo 2026, alle ore 16:00, presso la Sala dell’Assunta di Palazzo San Domenico, in Piazza Guerrazzi a Benevento, saranno presentati i servizi e gli strumenti attivati dall’Ateneo per sostenere studentesse e studenti nei loro percorsi di studio e nella vita universitaria. L’incontro sarà introdotto e moderato dal professor Ennio Cavuoto, responsabile scientifico del progetto PRO-BEN PRIMA per l’Università del Sannio. Dopo i saluti istituzionali della rettrice Maria Moreno e della... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Benessere psicologico e ascolto della comunità studentesca: all’Università del Sannio la presentazione dei servizi dedicatiL’attenzione al benessere psicologico e alla qualità della vita universitaria è al centro delle politiche dell’Università degli Studi del Sannio.

