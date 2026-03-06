Belpasso azzerata la Giunta | nomina parziale dei nuovi assessori e appello del sindaco

Il sindaco di Belpasso ha deciso di azzerare gli incarichi assessoriali e ha effettuato una nomina parziale dei nuovi assessori tramite una determina firmata oggi. La decisione riguarda specifici membri dell'amministrazione comunale e mira a rinnovare la composizione della Giunta municipale. La comunicazione è stata resa nota attraverso un atto ufficiale firmato dal primo cittadino.

Con il presente atto, sono confermati quali componenti del governo cittadino gli assessori Tony Di Mauro, Gaetano Campisi e Simone Apa Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, con una determina ha disposto nella giornata di oggi l’azzeramento degli incarichi assessoriali e la nomina parziale della nuova Giunta municipale. Il provvedimento si inserisce in un più ampio processo di rimodulazione dell’azione politico-amministrativa, condiviso con le forze di maggioranza e con la città, finalizzato a garantire maggiore coerenza, efficacia e funzionalità al governo comunale nella fase attuale del mandato. Con il presente atto, sono confermati quali componenti del governo cittadino gli assessori Tony Di Mauro, Gaetano Campisi e Simone Apa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Belpasso, Caputo azzera le deleghe: Nuovo slancio alla maggioranza per onorare il mandatoIl sindaco di Belpasso Carlo Caputo ha firmato una determinazione con cui azzera le deleghe assessorili, avocando temporaneamente a sé tutte le competenze. Avviate le consultazioni politiche per defin ... corrieretneo.it

