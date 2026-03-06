Bellizzi al setaccio | continuano i controlli notturni individuate alcune persone sospette

A Bellizzi i controlli notturni sono proseguiti, con alcune persone sospette identificate durante le operazioni di pattugliamento. Le forze dell’ordine hanno intensificato le verifiche per prevenire furti e altri episodi legati alla criminalità. Il sindaco ha confermato che sono in corso ulteriori controlli per mantenere la sicurezza nella città.

Il sindaco: "Durante la notte sono stati effettuati controlli a tappeto e individuate alcune persone sospette non residenti" Bellizzi al setaccio, per scongiurare furti e episodi legati alla criminalità. Ad assicurarlo, il sindaco Mimmo Volpe: "Ancora controlli per una città sicura. Sono giorni che, attraverso interventi mirati, la nostra #poliziamunicipale, insieme ad altre forze dell'ordine, effettuano controlli in alcuni ambiti della città. Grazie al comandante e agli uomini e donne della nostra polizia municipale per l'impegno e l'attaccamento verso la comunità. Durante la notte sono stati effettuati controlli a tappeto e individuate alcune persone sospette non residenti".