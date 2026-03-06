Belleri in cima | il Team Beltrami domina la Coppa Italia

Il Team Beltrami si è posizionato in testa alla classifica scalatori della Coppa Italia di ciclismo regionale, grazie alle prestazioni di Michael Belleri, 25 anni. La squadra ha dimostrato grande compattezza nelle tappe più impegnative, portando il giovane atleta a conquistare punti fondamentali. La competizione si sta svolgendo in diverse località italiane, con il team che si distingue per continuità e determinazione.

Il ciclismo regionale italiano vive un momento di svolta con il Team Beltrami che ha raggiunto la vetta della classifica scalatori grazie alle prestazioni del 25enne Michael Belleri. La vittoria nella maglia verde arriva dopo una serie di successi in gare come il Trofeo Laigueglia e il Giro di Sardegna, confermando le potenzialità della squadra reggiana. La competizione si inserisce nel quadro più ampio della Coppa Italia delle Regioni, un calendario sportivo che attraversa ben 17 regioni italiane toccando oltre mille comuni. Concluderà il suo percorso a ottobre con la Veneto Classic, offrendo ai giovani atleti un palcoscenico cruciale per l'ascesa verso il professionismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu Il team Beltrami brilla. Belleri, il futuro è verdeTeam Beltrami Tsa Tre Colli si gusta la vetta della classifica con il 25enne Michael Belleri, che indossa la maglia verde come il miglior scalatore... Leggi anche: Il Team Beltrami alla svolta. In squadra 9 volti nuovi Aggiornamenti e notizie su Team Beltrami. Il team Beltrami brilla. Belleri, il futuro è verdeCiclismo Il 25enne in testa alla classifica scalatori nella Coppa Italia delle Regioni ... msn.com Team Beltrami in evidenza al Laigueglia grazie a BelleriIl Team Beltrami TSA–Tre Colli continua a mettersi in evidenza anche nelle gare tra i professionisti. Al Trofeo Laigueglia, classica ligure del calendario internazionale, il bresciano Michael Belleri ... sportparma.com