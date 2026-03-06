A margine della proiezione di "The Basketball Dream - Marco Belinelli" di Giorgio Testi, l'ex giocatore degli Spurs ha parlato del suo docufilm e di numerosi temi riguardanti il basket del passato, del presente e del futuro. Il film sarà al cinema solo il 16, 17, 18 marzo. Il 17 e 18 marzo sono inoltre previsti eventi speciali al cinema per le scuole, a cura di Giffoni Innovation Hub, per trasformare il film in un’occasione di dialogo con le nuove generazioni. Il film è prodotto da Red Private con Rai Documentari e realizzato con il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro e della Lega Basket Serie A. Il film vede la partecipazione straordinaria, tra gli altri, dei campioni Andrea Bargnani, Emanuel Ginobili, Tony Parker e Baron Davis. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Belinelli: "Il talento è importante, ma non basta. Serve tanto lavoro"

Leggi anche: Dimarco dopo Parma Inter: «Oggi era importante vincere, ora pensiamo a domenica. Si sente parlare tanto, ma questa squadra ha fatto tanto, anche se…»

Catanzaro-Avellino, Aquilani: “Vittoria importante, ma c’è ancora tanto su cui lavorare”Al termine della vittoria per 1-0 contro l’Avellino, Alberto Aquilani, allenatore del Catanzaro, commenta con lucidità il successo ottenuto al Nicola...

Tutti gli aggiornamenti su Belinelli Il talento è importante ma....

Temi più discussi: Il nostro docufilm su Belinelli e l’Nba, storia di un talento nato in provincia; The basketball dream: il sogno di Marco Belinelli e l'amore per lo sport in un film; Marco Belinelli: il campione del cesto; Virtus, l’azzurro esalta il talento di Niang. Calendario rivoluzionato per la guerra.

Il sogno di Belinelli in un docufilm: Ai giovani dico: fate in modo che ne valga la penaPresentato nella Capitale The Basketball Dream: in 87 minuti c'è tutta la sua storia, con particolare riferimento ai 13 anni di Nba e il titolo vinto nel 2014 con San Antonio. Un 3vs3 azzurro con Ba ... gazzetta.it

Il sogno di Marco Belinelli in film. Ai giovani dico: crederci sempreRoma, 5 mar. (askanews) - Il coraggio di sognare in grande, quel sogno che si costruisce piano piano, con tanti sacrifici, senza mollare mai. E soprattutto l'amore assoluto per il basket, una vita ded ... quotidiano.net

A Roma per la presentazione del film sulla carriera di Marco Belinelli. Un bel documentario che racconta uno dei giocatori più importanti che il basket italiano abbia avuto nella sua storia @Italbasket #italbasket x.com

Marco Belinelli: “A San Francisco andavo sempre a mangiare al ristorante Umbria”. La storia di Marco Belinelli diventa un film. E' stato il primo italiano ad aver vinto il titolo Nba e ora è pronto a sbarcare in sala al cinema con "The basketball dream - Marco Beli - facebook.com facebook