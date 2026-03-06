Basket Gianni Petrucci | NBA Europe è sempre più realtà Milano e Roma ne faranno parte

Gianni Petrucci ha annunciato che l'NBA Europe sta diventando una realtà concreta e che Milano e Roma parteciperanno a questo progetto. La notizia mette in evidenza l'interesse crescente della lega statunitense per il mercato europeo. La presenza di due città italiane nel progetto rafforza l'importanza del nostro paese nel panorama del basket internazionale. La conferma arriva direttamente dal massimo rappresentante del basket italiano.

La NBA si sta avvicinando sempre di più all’Europa. Il progetto NBA Europe è sempre più realtà e a confermarlo è anche il numero uno del basket italiano, Gianni Petrucci. Il presidente della FIP ha confermato che tutto si sta muovendo velocemente e che Milano e Roma saranno sicuramente coinvolte dalla più importante lega del mondo. Queste le parole del massimo dirigente della pallacanestro italiana riporta dall’Ansa: “Questo accordo NBA-FIBA in conferenza stampa è stato già sancito. Dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni di marzo. Garbajosa, quando è venuto a Torino, ha confermato che l’accordo c’è”. Petrucci ha parlato anche delle due squadre italiane che saranno dentro il progetto NBA: “ Questo accordo porterà entusiasmo, due squadre come Roma e Milano avranno la sigla NBA, ma continueranno a giocare nel campionato italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gianni Petrucci sulla NBA Europe: "Servirà un investimento di livello, per il basket globale ne varrà la pena"

Nba Europe, Petrucci: "Accordo Nba-Fiba, firma a giorni. Anche l'Inter è interessata, Milano e Roma realtà vere"

The president of the Italian Basketball Federation, Gianni Petrucci on NBA Europe: "This NBA-FIBA agreement has already been sealed and should be signed in the coming days of March, as Jorge Garbajosa confirmed to us when he came to Turin. This w x.com

