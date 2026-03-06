Basket C femminile Virtus con il cuore Superato l’Abc con un grande finale

Le Ladies della Virtus basket femminile hanno vinto contro l’Abc Castelfiorentino 51-46, conquistando così un posto nei play-off. Dopo aver inseguito per tre quarti, le giocatrici rossoblù sono riuscite a ribaltare il risultato nell’ultimo periodo, portando a casa la vittoria con un grande finale. La partita si è giocata in una cornice di grande intensità e agonismo.

Le Ladies della Virtus battono l'Abc Castelfiorentino 51-46 e centrano il play-off. Dopo aver rincorso per tre quarti, le rossoblù ribaltano la partita. Subito 5-0 per la squadra ospite. La Virtus accorcia dalla lunetta ma Castelfiorentino risponde. Malquori segna in contropiede, l'Abc trova la tripla e a metà quarto conduce 4-10. Parodi accorcia le distanze. Castelfiorentino va a bersaglio, ma Chiaroni piazza la tripla del -3. Le ospiti sulla sirena realizzano per il 9-14 che chiude la prima frazione. Dragoni apre le marcature del secondo quarto. L'Abc piazza un break di 5-0, ma Malquori firma il controparziale. Le squadre vanno a riposo sul 16-23.