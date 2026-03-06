In vista del derby milanese, si parla del possibile ritorno in campo di un giovane difensore del Milan. La squadra sta valutando se schierarlo tra i titolari, mentre il giocatore si sta concentrando sul recupero dopo un infortunio. La sua presenza potrebbe influenzare le scelte dell’allenatore per l’imminente partita. La decisione finale sarà comunicata nelle prossime ore.

Nel contesto della stracittadina milanese, si osserva con attenzione il percorso di recupero di un giovane talento difensivo. Bartesaghi ha superato l’affaticamento al flessore destro che aveva limitato l’ultima presenza e oggi ha lavorato regolarmente con il gruppo a Milanello, offrendo segnali concreti in vista della sfida contro l’Inter in programma a San Siro. Il controllo sullo stato fisico è stato positivo durante la sessione odierna, con risposta immediata e una disponibilità ripristinata al lavoro in squadra. La rifinitura di sabato potrà chiarire ulteriormente il ruolo del giocatore, aprendo la strada a una convocazione che potrebbe integrare la difesa rossonera in vista della gara decisiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bartesaghi torna in campo: il Milan lo schiererà nel derby?

Leggi anche: Milan, SOS Bartesaghi: escluse lesioni verso il Derby, torna Gimenez

Milan, Bartesaghi nel derby? I punti di vista. Le condizioni degli altri infortunatiIl difensore rossonero, classe 2005, è uscito per infortunio all'89' di Cremonese-Milan 0-2, lasciando spazio a Pervis Estupiñán poco prima del gol...

Tutti gli aggiornamenti su Bartesaghi torna.

Temi più discussi: Bartesaghi e l'infortunio: come sta e quali sono i tempi di rientro? Derby a rischio; Milan, guai per Bartesaghi: lascia il campo con la Cremonese per un problema muscolare; Bartesaghi recupera per il derby Milan-Inter? Quando torna? Le condizioni dell'esterno rossonero; Allegri: 'Bartesaghi si è infortunato nel momento giusto'.

Milan, Bartesaghi torna in gruppo: le ultime verso il derbyDavide Bartesaghi nuovamente in gruppo a tre giorni dal derby: il terzino torna disponibile in vista di Milan-Inter ... gianlucadimarzio.com

Infortunati Milan | Novità Bartesaghi, quando torna Gimenez e retroscena Leao!Infortunati Milan - Loftus-Cheek, Gabbia, Gimenez e ora, anche Davide Bartesaghi. Si allunga la lista degli infortunati in ... fantamaster.it

. @acmilan, buone notizie per Allegri: Bartesaghi torna in gruppo e sarà a disposizione per il derby x.com

GABBIA VERSO IL FORFAIT Come riportato da Sky Sport, il difensore italiano ancora non è tornato ad allenarsi con il gruppo e la sua presenza nel derby è sempre più lontana Resta anche da monitorare la situazione di Davide Bartesaghi. Escluse lesion - facebook.com facebook