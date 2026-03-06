Bari invasa dai cantieri Leccese guarda lontano | Ogni lavoro porterà benefici a residenti e collettività

Bari è attualmente attraversata da numerosi cantieri, mentre un rappresentante locale invita i cittadini alla pazienza. Nel suo intervento, si rivolge alla comunità chiedendo di guardare oltre i disagi temporanei e di pensare a un domani in cui la città sarà più moderna e migliorata. L’obiettivo è mettere in evidenza che i lavori in corso saranno vantaggiosi per residenti e collettività nel lungo termine.

Il sindaco ha incoraggiato i cittadini che, negli ultimi mesi, stanno affrontando i problemi legati ai numerosi interventi avviati in tutti i quartieri: "Dobbiamo guardare oltre il disagio contingente" Ha invitato i cittadini ad aver pazienza e guardare lontano, verso l'orizzonte di un futuro che porterà una Bari più moderna e bella. Il sindaco Vito Leccese ha così fotografato la situazione attuale in città: il primo cittadino non ha nascosto i problemi alla circolazione veicolare che i molti cantieri possono aver causato in questo periodo, sottolineando come i disagi siano esclusivamente temporanei e legati al cronoprogramma degli interventi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Scontro sul Cpa Firenze Sud, Poli risponde a Torselli: “Ha valenza sociale, benefici per la collettività. Legalità e giustizia non sempre coincidono”Continua il botta e risposta politico attorno al Cpa Firenze Sud di via Villamagna, centro sociale nato all’interno di uno stabile occupato e da...

Lavoro nero nei cantieri del tram: le presunte irregolarità riscontrate dai carabinieriIl Nucleo ispettorato del lavoro avrebbe trovato alcuni lavoratori non propriamente contrattualizzati e non in regola con le norme sul soggiorno Il...

Aggiornamenti e notizie su Bari invasa.

Bari invasa dai cantieri, l’sos dei commercianti: A rischio le vendite di Black Friday e NataleCon il Black Friday (quasi) alle porte e l’approssimarsi delle festività di Natale cresce l’allarme dei commercianti. In particolare quelli che hanno i negozi nelle zone calde della città, ovvero ... bari.repubblica.it

Nel call center dei 100 cantieri a Bari, le richieste di aiuto: E ora dove prendo la navetta?Dalle vie centrali, ai ponti e al lungomare, mai così tanti lavori. E i cittadini prendono d’assalto il numero attivato per dare informazioni su viabilità e ... bari.repubblica.it