Bari al ' Fornelli' lo spettacolo Carne Amara

A Bari, al teatro 'Fornelli', si tiene lo spettacolo intitolato Carne Amara. Mihai, un giovane di vent'anni, con il volto segnato dalle difficoltà, partecipa alla rappresentazione. Proviene da una famiglia povera e ha cercato di lasciare alle spalle un passato di disillusione e povertà, con l’obiettivo di trovare una nuova strada.

Mihai, ventenne, con il volto segnato da troppi sacrifici, tenta di sfuggire a un destino già scritto in unafamiglia devastata dalla povertà e dal disincanto di un futuro migliore lontano dal suo Paese. Claudia, giovaneragazza transessuale, prova a costruirsi un progetto di vita cercando di farsi accettare da una società ancorataai pregiudizi. Abeo, con gli occhi neri e il cuore grande, ha attraversato il Mediterraneo sognando il miglioredei mondi possibili, ma si ritrova invece a combattere contro l'ennesima forma di sfruttamento.

