Barella missione derby | l' Inter si affida a lui per fermare Rabiot e chiudere il campionato

Nell’imminente derby, l’Inter si affida a Barella per contenere Rabiot e tentare di conquistare i tre punti decisivi per il campionato. Chivu conta sul miglior Nicolò a centrocampo per affrontare la sfida e chiudere la stagione con un risultato positivo. La partita si avvicina e le due squadre si preparano all’evento con le formazioni pronte a scendere in campo.

Di tutti i Nicolò conosciuti da San Siro in anni di felice convivenza, quest’ultimo è stato il più pallidino: non c’è mai stata la luce di sempre attorno a Barella, elettrico e un po’ sbracciante perché così è stato fabbricato, ma lontano dalla precisione che fu. Niente che abbia preoccupato o che preoccupi ancora né lo staff ad Appiano né i dirigenti riuniti in viale della Liberazione: l’Inter si tiene stretto il suo vicecapitano anche quando ha la luna storta, quel contrattone da 6,5 milioni fino al 2029 è la garanzia di nozze durature. Semmai, tutti si aspettano un sussulto, nella notte più importante della Serie A e della città, a... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

