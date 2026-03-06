Bardolino | il sindaco smentisce il falso allarme rapimento

Il sindaco di Bardolino ha smentito le voci circolate sui social e nelle chat private, che parlavano di un presunto tentativo di rapimento di un minore avvenuto nella serata precedente. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, le autorità hanno verificato la situazione e chiarito che non ci sono elementi che confermino quanto diffuso. Nessuna persona è stata coinvolta in eventi di questo tipo.

Un'ondata di messaggi allarmistici ha attraversato le chat private e i social network della comunità di Bardolino, segnalando un presunto tentativo di rapimento di un minore avvenuto nella serata precedente. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Daniele Bertasi, ha immediatamente attivato i canali ufficiali per smentire le voci e confermare che non esiste alcun pericolo reale per la popolazione locale. Le verifiche incrociate con l'Arma dei Carabinieri e la Polizia Locale hanno sciolto ogni dubbio: le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso di rintracciare il veicolo menzionato nelle false segnalazioni, ma nessuna prova conferma l'accaduto.