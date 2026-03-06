Banijay e All3Media hanno annunciato la loro fusione, dando vita a un nuovo grande player nel settore della produzione televisiva. La collaborazione tra le due aziende coinvolge attività di creazione e distribuzione di contenuti, rafforzando la presenza nel mercato globale. La notizia interessa il settore audiovisivo, con l’obiettivo di consolidare le rispettive posizioni e sviluppare nuovi progetti.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Nasce il più grande produttore indipendente di contenuti televisivi al mondo. Manterrà il nome "Banijay". Alla guida l'italiano Marco Bassetti, già CEO di Banijay Entertainment Il risiko dell’audiovisivo internazionale continua e questa volta a muovere le pedine sono due colossi della produzione televisiva. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Banijay e All3Media si fondono: nasce un gigante della produzione tv

Senago, Arese: le cooperative “Si può fare” e “Nazaret” si fondonoOggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è… Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai...

Teatro e ginnastica si fondono: Ferri stupisce Roma con monologoLuca Ferri, attore e regista friulano, porterà la sua arte a Roma il 24 febbraio per The Art of Movement, un evento dedicato alla ginnastica italiana...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Banijay e All3Media si fondono nasce un....

Temi più discussi: Banijay e All3Media si fondono, nasce il gigante europeo dell’intrattenimento; Banijay e All3Media, nasce il leader mondiale delle produzioni televisive indipendenti; Banijay e All3Media si fondono, nasce un colosso globale dei media. Bassetti Ceo; Banijay e All3Media hanno siglato un accordo di fusione.

Mercato audiovisivo: Banijay Entertainment si fonde con All3MediaLa divisione di produzione di Gruppo Banijay Entertainment si unisce alla società britannica che fa capo a RedBird IM ... engage.it

Banijay-All3Media, nasce un colosso da 4,4 miliardiBanijay Group e RedBird IMI uniscono Banijay Entertainment e All3Media: nasce una realtà da 4,4 miliardi di ricavi. businesspeople.it

Si uniscono due pezzi forti nel mondo delle produzioni audiovisivo. #Banijay entertainment e #All3Media. Oggi sul @sole24ore in #edicola #media #Tv x.com

La nuova società sarà posseduta alla pari da Banijay e RedBird Imi - facebook.com facebook