Banijay e All3Media si fondono il mercato audiovisivo si trasforma | Nasce un big della produzione tv

Banijay e All3Media hanno annunciato la fusione, creando così un nuovo grande player nel settore della produzione televisiva. Entrambe le aziende sono tra le più grandi nel panorama internazionale, e con questa operazione intendono rafforzare la loro presenza nel mercato. La fusione riguarda la combinazione delle rispettive attività e risorse, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di contenuti e di consolidare la posizione globale.

Il settore della produzione televisiva internazionale si prepara a un’importante svolta: Banijay Group e All3Media hanno annunciato la fusione delle loro attività, dando vita a uno dei più grandi gruppi indipendenti al mondo nel campo dei contenuti per la TV e le piattaforme digitali. Il nome della nuova società sarà Banijay e sarà controllata in parti uguali da Banijay Group e da RedBird IMI, fondo che possiede All3Media. L’operazione unisce due realtà importanti nel panorama audiovisivo globale e rappresenta un passo decisivo nel processo di consolidamento dell’industria dell’intrattenimento. Alla guida del gruppo resterà Marco Bassetti, già amministratore delegato di Banijay Entertainment, mentre l’attuale CEO di All3Media, Jane Turton, assumerà il ruolo di vice amministratore delegato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

