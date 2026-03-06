Ballack parla per la prima volta della morte del figlio e scoppia in lacrime | Non potete immaginare

L'ex calciatore ha affrontato pubblicamente per la prima volta la morte del figlio, avvenuta nel 2021 a causa di un incidente in quad. Durante un intervento emotivo, ha parlato della perdita e delle emozioni che ha vissuto, scoppiano in lacrime mentre descrive quanto sia stato difficile affrontare quel momento. La sua testimonianza si è concentrata sulla vicenda personale, senza fare ulteriori commenti.

