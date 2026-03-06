Baby fenomeno Yildiz | guarda che magie con il Bayern a 11 anni
Kenan Yildiz, nato nel 2005, ha mostrato le sue abilità durante le partite con l’under 11 del Bayern, dove ha eseguito giocate rapide in spazi stretti e preso decisioni immediate. Sono state raccolte diverse clip dall’account “Skiller” che evidenziano il suo movimento continuo e le capacità tecniche in campo, dimostrando il suo talento già a 11 anni.
Grandi giocate in spazi stretti, decisioni rapide, movimento costante: basta poco per riconoscere Kenan Yildiz in queste clip raccolte dall'account "Skiller" del classe 2005 ai tempi dell'U11 del Bayern.
L’esordio da sogno di Arena con la Roma, entra e fa subito gol: il baby fenomeno che arriva da SydneyAntonio Arena, a soli 16anni esordisce con la maglia della Roma in prima squadra nella sfida di Coppa Italia contro il Torino.
Juventus, Vlahovic andrà via. Le certezze sono Yildiz e Jonathan David, nel mirino Sancho e AdeyemiÈ ancora un cantiere aperto l'attacco di Tudor, che però può contare sul baby fenomeno Yildiz e il nuovo bomber Jonathan David. Il turco deve alzare ulteriormente il livello, confermandosi leader ... ilmessaggero.it
Fenomeno Yildiz, ora arriva la firma: 100 milioni per la JuveIl suo impatto è stato rapido e deciso: 6 gol e 5 assist in stagione sono numeri significativi per un 2005 esordiente, e la responsabilità del numero 10 porta con sé un peso simbolico (come Del Piero ... ilsussidiario.net