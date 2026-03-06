Baby fenomeno Yildiz | guarda che magie con il Bayern a 11 anni

Kenan Yildiz, nato nel 2005, ha mostrato le sue abilità durante le partite con l’under 11 del Bayern, dove ha eseguito giocate rapide in spazi stretti e preso decisioni immediate. Sono state raccolte diverse clip dall’account “Skiller” che evidenziano il suo movimento continuo e le capacità tecniche in campo, dimostrando il suo talento già a 11 anni.