Il gioco d’azzardo online sta crescendo rapidamente, portando con sé un aumento dei casi di dipendenza invisibile. A Rimini, questa tendenza si riflette in un incremento significativo di giocatori che preferiscono il formato digitale, con la provincia che si posiziona al secondo posto in regione, subito dopo Bologna, per crescita del settore. Pochi chiedono aiuto, e il fenomeno si fa sempre più preoccupante.

Una dipendenza sempre più ‘a portata di clic’. Il gioco d’azzardo sta cambiando pelle rapidamente e a Rimini la fotografia del fenomeno è preoccupante: la provincia è seconda in regione, dopo Bologna, per crescita del gioco online. Secondo il report ‘Pane e Azzardo’ di Federconsumatori e Cgil, nell’ultimo anno il gioco online nel territorio riminese è cresciuto del 25,6%, pari a 90 milioni di euro in più rispetto al 2025. Di questi, 44 si concentrano a Rimini, mentre 14 a Riccione e 14 a Bellaria, dove l’aumento annuo ha superato il 50%. Anche comuni come Misano Adriatico, San Giovanni in Marignano e Coriano presentano livelli di raccolta superiori del 55% alla media regionale, configurandosi come aree a rischio sanitario e sociale per l’alta concentrazione di spesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Azzardo online in crescita: "Dipendenza invisibile, pochi chiedono aiuto"

Gioco d’azzardo. In aumento tra i giovani: "Tanti i familiari che ci chiedono aiuto"In Emilia-Romagna nel 2024 si è giocato quasi 10,2 miliardi di euro, tra fisico e telematico, con una vincita di oltre otto miliardi di euro.

Gioco d’azzardo in Campania, 4,1 milioni per il Piano regionale contro la dipendenzaApprovato il Piano contro il gioco patologico: fondi 2024 alle Asl per prevenzione nelle scuole, cure nei Ser.

Una selezione di notizie su Azzardo online.

Temi più discussi: Azzardo online in crescita: Dipendenza invisibile, pochi chiedono aiuto; Gioco d’azzardo: al via il 12 marzo a Riccione un ciclo di incontri gratuiti di sostegno per i familiari; Spagna: giocatrici donne in crescita del 23,53% ma ancora un sesto del totale; Entain registra una perdita di 905 milioni di dollari per il 2025, con l'avvicinarsi dell'aumento delle tasse sul gioco d'azzardo online nel Regno Unito.

Gioco d’azzardo patologico, a Riccione un ciclo di incontri dedicati alle famiglie colpiteRICCIONE – Il fenomeno del gioco d’azzardo patologico nel Riminese è in crescita e, per offrire supporto alle famiglie colpite da questa dipendenza, ... libertas.sm

Gioco d’azzardo, nel Riminese ‘bruciati’ 807 milioni nel 2024Nel 2024 in provincia di Rimini sono stati giocati 807 milioni di euro, con una spesa pro capite pari a 2.775 euro e una perdita complessiva di 116 milioni di ... chiamamicitta.it

Gioco d’azzardo: a Riccione un percorso gratuito di supporto per i familiari I dati del report "Pane & Azzardo" mostrano una crescita preoccupante del fenomeno nel territorio, con un aumento del 25,6% del gioco online in un solo anno. Il Distretto di Riccione pr - facebook.com facebook

Dirette e casinò online, il giro d’affari degli “streamer” del gioco d’azzardo illegale. Di Maria Maggiore e Maxence Peigné x.com