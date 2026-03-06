Su un autobus nel quartiere Vomero a Napoli, una donna di 32 anni è stata accoltellata durante un episodio improvviso. L’aggressore, un uomo di 39 anni, è stato subito fermato dai carabinieri. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, mentre il sospetto è stato arrestato sul posto. Non sono stati forniti dettagli sui motivi dell’aggressione.

GATE5.0: aperta la Open Call europea per progetti innovativi tra PMI agroalimentari e tecnologiche Comune di Baronissi: “Al via il Premio “Trotula De Ruggiero” dedicato alle giovani ricercatrici che si distinguono nella Scienza e nelle discipline scientifiche Capaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Caivano: lo spaccio nel centro storico. Carabinieri arrestano 3 persone Sorrento: l’incubo dei corrieri, tre volte stesso schema e stesso finale. terzo arresto dei Carabinieri per un 42enne Sant’Antonio Abate–Angri: Passamontagna e coltello in auto. 24enne arrestato... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Avvocatessa accoltellata su bus a Napoli: arrestato 39enne

Donna accoltellata sull’autobus a Napoli, 39enne arrestato era già in cura(Adnkronos) – Dovrà rispondere di lesioni personali gravi e sequestro di persona il 39enne che ieri sera a Napoli ha accoltellato una 32enne a bordo...

Accoltellata su un bus al Vomero: la donna resta in ospedale, arrestato l'aggressoreÈ stato tratto in arresto l'uomo che, nella tarda serata di ieri, in via Simone Martini al Vomero, su un mezzo della linea C32, ha accoltellato e...

Tutto quello che riguarda Avvocatessa accoltellata.

Discussioni sull' argomento Napoli, accoltella giovane avvocatessa su un bus: l'uomo era in cura per problemi psichici e nascondeva un'altra lama; Il fatto di oggi: la notizia di tendenza su Google News [ULTIM’ORA LIVE].

Napoli, accoltella giovane avvocatessa su un bus: l'uomo era in cura per problemi psichici e nascondeva un'altra lamaAntonio Meglio, il 39enne che ieri sera ha accoltellato un'avvocatessa di 32 anni A.V. su un bus al Vomero, in via Simone Martini, era già in cura per ... ilmattino.it

Squilibrato accoltella una giovane avvocato sul busUn’aggressione improvvisa e violenta ha sconvolto la serata di ieri a Napoli, a bordo di un autobus di linea. Una donna è stata accoltellata da un uomo che non conosceva e che l’ha scelta come bersagl ... ilfattovesuviano.it

Napoli, accoltella giovane avvocatessa su un bus: l'uomo era in cura per problemi psichici e nascondeva un'altra lama x.com

Il Procuratore di Napoli Gratteri, Rocco Casalino per il M5S e l'avvocatessa Cathy La Torre per il NO i sondaggi segnalano la rimonta del NO adesso sono alla pari con il SI. https://www.la7.it/otto-e-mezzo/rivedila7/otto-e-mezzo-10-02-2026-632295 - facebook.com facebook