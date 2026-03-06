Nella serata di mercoledì, sulla Statale 101 tra Santu Mauru e Lido Conchiglie, tre persone sono rimaste ferite dopo essere state aggredite con mazze da baseball. Un'auto si è avvicinata e ha scatenato l'attacco, ma le ragioni dell'aggressione sono ancora oggetto di indagine. La polizia sta raccogliendo testimonianze e dettagli per chiarire quanto accaduto.

È ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto nella serata di mercoledì, intorno alle 20, sulla strada Statale 101 nel tratto che collega Santu Mauru a Lido Conchiglie, nei pressi di Gallipoli. Qui tre uomini sono rimasti feriti in circostanze che restano al vaglio degli investigatori. Sull’episodio indagano i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, i tre sarebbero stati avvicinati da un’altra vettura dalla quale sarebbero scese tre persone armate di mazze da baseball. Da lì sarebbe scaturita l’aggressione che ha portato al ferimento dei tre uomini. La richiesta di aiuto in strada Si tratta di tre gallipolini di età compresa tra i 30 e i 40 anni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Avvicinati da un?auto e aggrediti con mazze da baseball sulla Statale 101: tre feriti, si indaga

