Avellino | 52enne offende i Carabinieri finisce in carcere

A Avellino, un uomo di 52 anni è stato portato in carcere dopo aver insultato i Carabinieri durante un intervento. La stessa persona, che era sottoposta agli arresti domiciliari, è stata trovata a violare le restrizioni imposte. I militari hanno quindi deciso di trasferirlo nella Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

Un uomo di 52 anni, residente ad Avellino, è stato trasferito nella Casa Circondariale di Bellizzi Irpino dopo aver violato le prescrizioni degli arresti domiciliari. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP del Tribunale locale a seguito di reati di maltrattamenti in famiglia. I Carabinieri della Compagnia di Avellino hanno gestito l'intera procedura operativa, notificando il provvedimento nel pomeriggio del 5 marzo 2026 e procedendo all'accompagnamento forzato del soggetto verso la struttura penitenziaria. L'escalation dalla misura restrittiva alla detenzione La situazione giudiziaria ha subito una brusca evoluzione quando l'uomo ha ignorato i limiti imposti dalla precedente ordinanza di arresto domiciliare.