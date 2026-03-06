Auxerre-Strasburgo sabato 07 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Sabato 07 marzo 2026 alle ore 19:00 si affrontano Auxerre e Strasburgo in una partita valida per il campionato di calcio. L’Strasburgo, che ha raggiunto le semifinali di coppa di Francia, gioca in trasferta contro l’Auxerre allenato da Pelissier. Le formazioni ufficiali, le quote e i convocati sono stati annunciati e sono disponibili per analisi e pronostici.

Il recente approdo alle semifinali di coppa di Francia rappresenta un traguardo importante per lo Strasburgo di O'Neill, impegnato quest'oggi in casa contro l'Auxerre di Pelissier. I diplomats hanno impattato contro il Lorient prendendosi un punticino che permette loro di staccare il Nantes e piazzarsi in zona playout. La salvezza è a 6 punti di distanza ma la squadra è ancora viva.