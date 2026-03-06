Autostrada A1 | stazione di Valdichiana regolarmente aperta stasera

Stasera la stazione di Valdichiana sull’autostrada A1 rimane aperta, secondo quanto comunicato da Autostrade per l’Italia. La struttura è operativa e pronta all’uso, senza interruzioni o chiusure previste. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale dell'ente gestore. La circolazione sulla tratta prosegue regolarmente, senza segnalazioni di disservizi o problemi.

