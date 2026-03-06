Alle 18:00 circa, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, al km 34,150, nel territorio di Monteforte Irpino, per un incendio di un autocarro. L’intervento si è concluso con successo, senza segnalazioni di feriti o altri veicoli coinvolti. La strada è rimasta chiusa temporaneamente durante le operazioni di spegnimento.

Alle ore 18:00 circa, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino intervenuta sull’autostrada A16 Napoli–Canosa, in direzione Bari, al km 34,150, nel territorio del comune di Monteforte Irpino, per l’incendio di un autocarro. I Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale e il personale della Società Autostrade per la gestione della viabilità. Non si registrano feriti. L’intervento ha causato rallentamenti alla circolazione nel tratto interessato. Il Sistema Camorra e le possibili infiltrazioni criminali negli enti locali:. VIDEO Rapine a distributori di carburante e negozi, cinque persone arrestate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Autocarro in fiamme: paura sull’autostrada

Leggi anche: Autoarticolato in fiamme: paura sull’autostrada

Paura sull’autostrada, furgone prende fuoco: distrutto dalle fiammeCortona, 26 febbraio 2026 – Intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi per l'incendio di un autofurgone lungo l'Autostrada del...

Incendio sulla A21, in fiamme casello autostradale di Brescia Sud

Approfondimenti e contenuti su Autocarro in fiamme paura....

Temi più discussi: Autocarro in fiamme sulla A12, paura a Nervi. Incidente sul ponte San Giorgio, grave un motociclista; Esplosione da un'auto in fiamme, paura in piazza della Rovere (video); Lunigiana, camion prende fuoco: paura sulla A15 foto; Autocarro distrutto da un incendio: paura sulla provinciale (VIDEO) - isNews.

Incendio in Fipili: auto divorata dalle fiamme, si salva l’automobilista. Code e rallentamentiPaura all’altezza di Pontedera in direzione Firenze. Un corto circuito avrebbe fatto partire il rogo. La persona alla guida ha avuto solo il tempo di scendere dall’auto. Intervento dei vigili del fuoc ... lanazione.it

Fipili: auto in fiamme a Pontedera, conducente riesce a mettersi in salvo. Traffico in tiltPaura nel primo pomeriggio di oggi, 5 marzo 2026, sulla Fipili. Intorno alle 14 un’auto ha preso fuoco poco prima dell’uscita di Pontedera, in direzione Firenze ... firenzepost.it

Cipro: autotrasportatore dopo incidente lascia motociclista a terra ferito. Individuato e denunciato dalla Polizia Locale Secondo quanto ricostruito dagli agenti del I Gruppo Prati, l’uomo era alla guida di un autocarro adibito al trasporto merci, alla fine di dicembr - facebook.com facebook

Voltri, 19enne investito da un autocarro mentre attraversa la strada. In ospedale in codice rosso x.com