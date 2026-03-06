Auto si scontra con un ostacolo morto un 53enne a Costa Volpino | è rimasto incastrato nel veicolo

Nella notte a Costa Volpino, un'auto si è scontrata con un ostacolo e il conducente di 53 anni è rimasto incastrato nel veicolo. Nonostante i tentativi di soccorso, l’uomo è deceduto. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, ma non è stato possibile salvarlo. La dinamica dell’incidente è sotto accertamento.

Un 53enne ha perso la vita in un incidente stradale che si è verificato nella notte a Costa Volpino (Bergamo). Sul posto i soccorritori del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.