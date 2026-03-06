Auto sbanda e si schianta contro un albero | uomo muore sul colpo

Un incidente stradale si è verificato a Costa Volpino, nell’Alto Sebino, coinvolgendo un’auto che ha perso il controllo e si è schiantata contro un albero. L’uomo alla guida è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La strada è rimasta chiusa per diverse ore durante i rilievi.

La tragedia prima dell’alba. La vittima abitava a pochi passi dal luogo dell’incidente Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Costa Volpino, comune dell’Alto Sebino situato proprio al confine con la nostra provincia. Nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 marzo, un uomo di 53 anni ha perso la vita in uno schianto avvenuto lungo via Partigiani. La vittima è Diego Cretti, residente a pochi metri dal luogo della tragedia. Per cause ancora da chiarire, il 53enne avrebbe perso il controllo della sua auto, una Peugeot 208, che è uscita di strada schiantandosi contro un albero.L’impatto è stato violentissimo e fatale: Cretti è morto sul colpo, intrappolato all’interno dell’abitacolo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Sbanda e finisce con l'auto nella scarpata: uomo muore sul colpo

Contenuti e approfondimenti su Auto sbanda.

Temi più discussi: L'auto sbanda e finisce nell'Adige dopo la discesa senza controllo lungo la scarpata: i vigili del fuoco la recuperano con l'autogru; Auto sbanda e finisce contro il parapetto: due feriti; Sbanda e si schianta contro due veicoli fermi, poi si ribalta con l'auto in mezzo alla careggiata: ferito il conducente; Auto sbanda e sbatte contro un muro a Catanzaro, feriti tre bambini.

Auto sbanda e si schianta contro un muro di pietra: uomo in ospedaleIncidente nella mattinata di oggi, intorno alle 9.30, a Ceto in via Badetto. Un uomo di 77 anni ha perso il controllo della propria utilitaria andando a schiantarsi contro un muro, all’altezza di una ... bresciatoday.it

Sbanda con l'auto e si schianta sul guardrail: conducente feritoCivezzano, auto contro il guardrail in località Sille. Ferito lieve il conducente, intervento dei vigili del fuoco. nordest24.it

Sbanda e l’auto si ribalta fuori strada sulla 195: ragazzo di Sarroch quasi illeso x.com

Sbanda e l’auto si ribalta sulla 195: ragazzo di Sarroch quasi illeso. Venticinquenne estratto dall’abitacolo da una squadra dei vigili del fuoco. - facebook.com facebook