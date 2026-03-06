autista premiato per aver salvato passeggeri dopo accoltellamento sul bus a napoli

Un autista di un bus a Napoli ha ricevuto un premio dopo aver salvato i passeggeri durante un episodio di accoltellamento avvenuto sul mezzo nel quartiere Vomero. L’incidente si è verificato recentemente, coinvolgendo alcuni passeggeri e un aggressore. La premiazione si è svolta in seguito alla sua azione di salvataggio e alla gestione della situazione.

L'amministrazione comunale di Napoli ha deciso di premiare l'autista del bus coinvolto nell'incidente avvenuto nella serata di ieri, quando una donna di 32 anni è stata accoltellata durante il tragitto. Grazie al suo intervento tempestivo, l'autista ha svolto un ruolo decisivo nel prevenire un epilogo ancor più drammatico della situazione. Secondo le informazioni riportate, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha contattato telefonicamente la giovane avvocato per conoscere le sue condizioni di salute. La donna, che ha riportato ferite al viso e alle braccia, è attualmente ricoverata all'ospedale Cardarelli.

