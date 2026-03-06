Aurora Acca | la 14enne di Sassari vola alle semifinali

Una quattordicenne di Sassari si è aggiudicata l'accesso alle semifinali del concorso Sanremo Junior. Aurora Acca, che ha partecipato alla competizione, ha superato le fasi preliminari e si prepara ora alla prossima prova. La giovane artista ha dimostrato determinazione e talento nel percorso di selezione, portando avanti la sua candidatura con successo.

La quattordicenne Aurora Acca, originaria di Sassari, ha ottenuto la qualificazione per le semifinali del concorso Sanremo Junior. La giovane artista, che si è esibita a Sorso lo scorso 7 dicembre, si preparerà ora per il palcoscenico del Teatro Ariston previsto tra il 19 e il 21 marzo. Questa selezione rappresenta un traguardo significativo per il talento musicale della Sardegna. L'esibizione iniziale è avvenuta durante le selezioni regionali tenutesi in località sorso. Il brano scelto, La notte di Arisa, ha permesso alla cantante di dimostrare una capacità unica di interpretazione emotiva. La giuria ha premiato non la perfezione tecnica scolastica, ma l'anima e la freschezza portate sul palco da questa ragazza.