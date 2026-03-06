Auguste Escoffier Global Solutions collabora con Les Dames d' Escoffier International sotto la guida di LDEI Italy allo scopo di ampliare l' accesso agli strumenti formativi per il settore culinario e dell' ospitalità

Auguste Escoffier Global Solutions ha annunciato una collaborazione con Les Dames d'Escoffier International, sotto la supervisione di LDEI Italy. L’obiettivo è aumentare le opportunità di formazione nel settore culinario e dell’ospitalità. La partnership mira a offrire strumenti formativi più accessibili e diffusi. L'operazione è stata comunicata attraverso un comunicato stampa il 5 marzo 2026 a Schaumburg, Illinois.

SCHAUMBURG, Illinois, 5 marzo 2026 PRNewswire -- Auguste Escoffier Global Solutions (AEGS), fornitore leader di strumenti per lo sviluppo professionale nel settore culinario e dell'ospitalità, ha annunciato oggi una nuova iniziativa avviata assieme all'Italy Chapter dell'organizzazione Les Dames d'Escoffier International (LDEI). Tramite l'iniziativa, i membri globali della LDEI hanno la possibilità di accedere alla piattaforma di formazione online flessibile di AEGS, progettata per supportare lo sviluppo delle competenze e la fidelizzazione del personale nei settori degli alimenti, delle bevande e dell'ospitalità. Grazie a questa collaborazione, tutti i membri della LDEI possono accedere alla libreria di formazione online ESource di AEGS, che include micro corsi, video sulle tecniche e moduli di sviluppo professionale.