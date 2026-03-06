Attacco Iran in Europa inviati 160 militari italiani

Una nave della Marina militare italiana sta partendo verso il Mediterraneo orientale con a bordo almeno 160 militari. L’obiettivo è rafforzare la presenza nel'area a seguito dell’attacco dell’Iran in Europa. La missione, confermata dal comando militare, coinvolge unità di terra e di mare pronte a operare nella regione. La partenza è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore.

Una nave della Marina militare italiana è pronta a dirigersi verso il Mediterraneo orientale con a bordo almeno 160 militari. La destinazione è l’area di Cipro, dove l’Italia contribuirà al rafforzamento delle misure di sicurezza e difesa dell’isola. L’intervento avviene in un momento di tensioni internazionali che richiedono maggiore presenza militare nella regione. L’obiettivo principale è garantire sorveglianza e stabilità nell’area. La missione non sarà svolta in solitaria ma all’interno di una collaborazione tra più Paesi europei. Insieme all’Italia prenderanno parte all’operazione anche Spagna, Francia e Olanda. Le diverse marine opereranno in coordinamento per rafforzare il controllo del Mediterraneo orientale. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

