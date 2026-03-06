Attacco all’Iran | diritto violato e rischio basi USA in Italia

Il 6 marzo 2026 Stati Uniti e Israele hanno effettuato un attacco militare contro l’Iran, segnando un cambiamento nelle relazioni internazionali. La docente dell’Università di Firenze ha dichiarato che questa operazione viola apertamente il diritto internazionale. La notizia ha suscitato preoccupazioni riguardo al possibile utilizzo di basi militari statunitensi in Italia, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle implicazioni di questa scelta.

Il 6 marzo 2026 segna un punto di non ritorno nelle relazioni internazionali dopo che Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco militare contro l'Iran, un'azione che secondo la docente dell'Università di Firenze Micaela Frulli viola apertamente il diritto internazionale. La situazione è precipitata a causa di una combinazione di fattori tra cui l'escalation tra i due paesi, la campagna militare israeliana in corso, il genocidio a Gaza e le crescenti tensioni con il Libano, oltre alla pressione sul programma nucleare iraniano e alle dinamiche politiche interne che hanno irrigidito la politica estera riducendo lo spazio per la de-escalation.