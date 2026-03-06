Attacchi incrociati e accuse di false flag | Israele e Iran si incolpano a vicenda per i raid in Turchia Azerbaigian e Oman

Israele e Iran si scambiano accuse reciproche dopo una serie di attacchi e raid in Turchia, Azerbaigian e Oman, con entrambe le parti che puntano il dito l’una contro l’altra. Sono stati segnalati missili colpendo le petromonarchie del Golfo, droni che hanno colpito Cipro e Azerbaigian, e un razzo intercettato sui cieli della Turchia, seconda potenza militare della Nato.

Missili sulle petromonarchie del Golfo, droni su Cipro e sull’Azerbaigian, un razzo intercettato sui cieli della Turchia, seconda potenza militare della Nato. Il nuovo conflitto mediorientale scatenato da Stati Uniti e Israele che hanno deliberatamente deciso di bombardare l’Iran rischia di allargarsi fino a coinvolgere le potenze dell’Alleanza Atlantica e dell’Unione europea. Se così fosse, sarebbe l’inizio di una guerra mondiale. La domanda che alcuni osservatori si sono fatti è: perché la Repubblica Islamica, un Paese sotto attacco di due potenze militari ben più potenti, che non può contare sul sostegno dei propri alleati, come... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Iran–Israele, escalation di attacchi incrociatiIl conflitto tra Iran e Israele entra in una fase di escalation senza precedenti, con attacchi incrociati che hanno coinvolto anche Libano e Paesi...

Un conflitto sempre più allargato. In queste ore continuano gli attacchi incrociati via mare e via terra tra Iran, Israele, Libano, Paesi del Golfo x.com

