ATP Indian 2026 Maestrelli lotta ma cede in due set all’australiano Hijikata

Al torneo ATP Indian Wells 2026, Francesco Maestrelli si è confrontato con l’australiano Hijikata e, dopo aver lottato, ha perso in due set. La sua avventura si conclude al primo turno, dopo aver superato alcuni turni di qualificazione. La partita si è svolta sul campo principale e ha visto il tennista italiano impegnato in uno sforzo intenso contro l’avversario.

Si ferma al primo turno il cammino di Francesco Maestrelli ad Indian Wells. Dopo aver superato brillantemente le qualificazioni, debuttando così nel tabellone principale di un Masters 1000, il 23enne di Pisa è stato sconfitto in due set combattuti set dall'australiano Rinky Hijikata, numero 117 del mondo, con il punteggio di 7-6 (5) 6-4 in un'0ra e quarantasette minuti di gioco. Peccato non aver sfruttato l'occasione di un buon sorteggio, ma il toscano può comunque ritenersi soddisfatto di questo suo primo traguardo in un 1000 ed ora l'obiettivo è essere costanti per entrare finalmente nella Top-100. Non sono bastati sette ace a Maestrelli contro i cinque dell'avversario.