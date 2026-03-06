Atalanta obiettivo chiaro | vincere con l’Udinese per mantenere viva la corsa al quarto posto

Domani alle 18 l’Atalanta affronta l’Udinese nella diciassettesima partita della stagione alla New Balance Arena. La squadra di Bergamo punta a ottenere una vittoria per mantenere aperta la corsa al quarto posto in classifica. La partita rappresenta un appuntamento importante nel calendario dei nerazzurri, che cercano di consolidare la loro posizione in campionato.

Bergamo, 6 marzo 2026 – È di nuovo tempo di campionato per l’ Atalanta, che domani pomeriggio alle 18 riceve l’Udinese alla New Balance Arena, nella diciassettesima gara da inizio anno per i nerazzurri. Avversari insidiosi i friulani, usciti vincitori all’andata per 1-0 nella prima sconfitta stagionale atalantina, che incrinò la panchina di Juric poi esonerato la domenica successiva contro il Sassuolo. Per uno strano disegno del destino la Dea, pur con un calendario asimmetrico, si ritrova ad affrontare consecutivamente proprio le due squadre che, innescando la crisi di novembre, hanno poi portato alla rivoluzione sulla panchina con l’arrivo di Palladino e alla cavalcata trionfale dell’ultimo bimestre: domenica scorsa il Sassuolo e domani l’Udinese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

