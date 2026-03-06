Aston Martin in crisi batterie | solo due rimaste e nessuna scorta in arrivo

Aston Martin sta affrontando una crisi con le batterie, con solo due unità rimaste funzionanti e nessuna scorta prevista in arrivo. Durante il weekend australiano, la squadra utilizza una Power Unit Honda che continua a imporre limiti importanti alla vettura. La situazione si presenta come una sfida di resistenza per il team, che deve gestire le risorse disponibili senza alternative immediate.

Il weekend australiano presenta una prova di resistenza per Aston Martin, impegnata con una Power Unit Honda che continua a imporre limiti significativi al chilometraggio in pista. Le vibrazioni registrate e i problemi di collegamento tra batteria e centralina hanno costretto il team a operare con estrema cautela, accentuando la complessità operativa e la necessità di soluzioni mirate per la durabilità delle componenti. L’attenzione è focalizzata sull’affidabilità della Power Unit e sulla disponibilità di scorte, elementi decisivi per definire la strategia di gara e la prosecuzione del fine settimana. Durante la sessione FP2 i piloti Fernando Alonso e Lance Stroll hanno complessivamente completato 30 giri, un dato che mette in evidenza un rendimento inferiore rispetto alle rivali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

