In occasione della giornata internazionale della donna, l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Civitanova ha annunciato un convegno dedicato al parto in anonimato, una pratica ancora poco diffusa. L’evento si concentrerà sulle modalità e le implicazioni di questa procedura, coinvolgendo esperti e rappresentanti istituzionali. L’obiettivo è informare sul tema e favorire un confronto pubblico su questa scelta.

In occasione della giornata internazionale della donna, l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Civitanova sta organizzando un convegno sul parto in anonimato, ancora poco conosciuto. L’evento, che si svolgerà nel mese di marzo, è realizzato dal Comune di Civitanova in sinergia con l’azienda sanitaria - Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Civitanova e il Consultorio, e in collaborazione con Sportello InformaDonna, Sportello Amare e Movimento per la Vita. Nel corso dell’incontro, aperto alla cittadinanza, sarà illustrato il protocollo ospedaliero rivolto a tutte quelle situazioni di difficoltà per la gestante e il nascituro, applicato sulla base dell’ordinamento italiano che prevede un aiuto concreto a livello sanitario e legislativo, durante e dopo la gravidanza, in completo anonimato e del tutto gratuitamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assistenza alle donne prima e dopo il parto

