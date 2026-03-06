Assente per un grave lutto in famiglia Amici la triste notizia piomba all’interno del talent

Un concorrente di Amici 25 è assente dal programma a causa di un grave lutto familiare. La sua assenza si è resa evidente nelle ultime settimane, durante le quali il talent ha visto esami sempre più rigorosi e tensioni tra i partecipanti e i professori. La produzione del programma ha confermato la sua assenza senza fornire ulteriori dettagli.

Il percorso verso il Serale di Amici 25 entra nella fase più delicata e decisiva. Nelle ultime settimane la scuola del talent di Maria De Filippi è diventata il teatro di esami sempre più severi, discussioni tra professori e momenti di forte tensione tra gli allievi. Tutto ruota attorno alla maglia oro, il simbolo che garantisce l’accesso alla fase finale del programma e che rappresenta il traguardo più ambito per chi sogna di arrivare fino alla fine del percorso. Con il passare delle puntate alcuni concorrenti sono già riusciti a strappare il pass per il Serale. Tra loro ci sono Emiliano, Alex, Michele, Angie, Gard e Nicola, quest’ultimo premiato nella puntata precedente dopo aver convinto i professori con la sua esibizione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

