Assegnati alla Sanitaservice Brindisi tutti i lavori affidati a società esterne

Nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo 2026, si è svolto un incontro sulla situazione della Sanitaservice Brindisi, in cui è stato annunciato che tutti i lavori affidati a società esterne sono stati assegnati alla stessa Sanitaservice. La decisione riguarda le attività che erano precedentemente gestite da aziende esterne. L'incontro ha coinvolto rappresentanti dell'azienda e delle organizzazioni sindacali.

BRINDISI - Nella giornata di ieri, giovedì 5 marzo 2026, si è tenuto un incontro inerente lo stato di agitazione aperto su tutte le problematiche della Sanitaservice Brindisi. Per la Uil Fpl tali problematiche sono “rimaste disattese”. Il sindacato “ha preteso e ottenuto che vengano rendicontati e assegnati alla Sanitaservice Brindisi tutti i lavori che a oggi vengono affidati a società esterne senza alcun titolo”. Il segretario generale Gianluca Facecchia ha specificato che “l'unica società titolata a poter eseguire questi lavori è la sola Sanitaservice Asl Brindisi”. Quanto proposto dalla Uil Fpl Brindisi porterà a un risparmio economico di circa il 30 per cento degli importi totali che a oggi vengono, come già evidenziato, appaltati alle società esterne, spiegano dal sindacato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it L’ombra di Cosa Nostra sugli appalti in Lombardia. Due società commissariate: “Lavori affidati a ditte interdette”Milano, 13 febbraio 2026 – Anche le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici si fanno più smart. Riqualificazione "La Piazza di Tutti", affidati i lavori dell'operaL’Amministrazione Comunale ha approvato la determinazione a contrarre per l’affidamento diretto dei lavori di riqualificazione dell’area giochi... Tutti gli aggiornamenti su Sanitaservice Brindisi. Argomenti discussi: UIL FPL SU VERTENZA SUI SERVIZI SANITASERVICE ASL | new?pam.it - Informiamo Brindisi e provincia. Sanitaservice ASL Brindisi: incontro in Prefettura sullo stato di agitazione. La FP CGIL porta al tavolo le criticità dei lavoratoriNell’incontro in Prefettura, alla presenza da remoto dell’Assessore regionale alla Sanità Donato Pentassuglia, la FP CGIL Brindisi ha ribadito con fermezza ... brundisium.net Sanitaservice Asl Brindisi, Il Giudice Dà Ragione Alla Ugl Salute: Indennità Ferie Da Pagare Per Intero Ai LavoratoriIl Giudice del Lavoro condanna l’azienda al pagamento delle somme trattenute. La Ugl Salute Brindisi parla di vittoria di dignità e giustizia per i lavoratori. ostuninotizie.it