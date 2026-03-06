Aspinall denuncia il divario retributivo tra pugilato e UFC

Un pugile ha espresso preoccupazione per le differenze di pagamento tra il suo sport e l'UFC. La discussione si concentra sui meccanismi di guadagno, sui contratti e sui palcoscenici, evidenziando come le strutture retributive siano molto diverse tra le due discipline. La questione riguarda esclusivamente gli aspetti economici e non coinvolge altri elementi legali o controversi.

Il confronto tra le strutture retributive di UFC e boxe evidenzia differenze sostanziali nei meccanismi di guadagno, riconducibili a contratti, palcoscenici e opportunità extra-ring. Una figura di primo piano nei pesi massimi ha affrontato l’argomento durante una conferenza stampa legata a una nuova collaborazione con Matchroom Talent Agency, descrivendo la realtà economica che caratterizza ciascuno sport e le potenzialità di crescita al di fuori delle gare. Nei combattimenti promossi dall’ufc, i pugili operano all’interno di contratti promozionali a lungo termine che definiscono buste e bonus, offrendo uno schema fisso per l’intero arco contrattuale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Aspinall denuncia il divario retributivo tra pugilato e UFC Leggi anche: Porto di Tremestieri incompiuto, Sciacca denuncia il divario tra proclami ambientali e realtà urbana Leggi anche: Stefano Ramundo, turbo tra pugilato, business e futuro