Asparagi contro ansia kiwi per l’intestino | i segreti della longevità

(Adnkronos) – Quali sono i parametri a tavola per migliorare la salute e il benessere del corpo? A svelare i segreti della longevità è stato il medico dietologo Ciro Vestita ospite in collegamento oggi, venerdì 6 marzo, a La volta buona. Il professore ha condiviso alcuni consigli legati all’alimentazione e allo stile di vita, soffermandosi sulle proprietà di alcune verdure ed erbe con effetti antiossidanti e protettivi per l’organismo. Tra gli alimenti citati, ci sono gli asparagi che secondo il medico aumentano l’ossigenazione cerebrale, stimolano l’attività del cervello e contribuiscono a ridurre l’ansia. “Eliminare tutto ciò che è ansiogeno è fondamentale, perché l’ansia accelera l’invecchiamento”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

