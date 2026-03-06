ascolti tv vittoria per don matteo ma bene anche quo vado

Il 5 marzo, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che Don Matteo ha ottenuto il maggior numero di spettatori, superando tutte le altre proposte. Quo Vado, in replica, ha registrato un ascolto del 16 per cento. La serata ha visto quindi una prevalenza per la fiction, mentre il film ha mantenuto un buon livello di audience anche in replica.

I dati del 5 marzo assegnano la vittoria a Don Matteo, mentre Quo Vado realizza il 16%, sebbene in replica. L'access in totale pareggio tra i principali competitor Nella serata di giovedì 5 marzo si sono scontrati Don Matteo e Quo Vado in replica, agli ascolti tv ha vinto la fiction di Rai 1 ma anche il film di Checco Zalone ha realizzato buoni numeri.

Ascolti tv giovedì 5 marzo: Don Matteo 15, Quo vado?, PiazzapulitaASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 5 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15.

