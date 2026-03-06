Nella serata di ieri, giovedì 5 marzo 2026, su Rai1, la serie Don Matteo 15 ha registrato un ascolto di 3.706.000 spettatori. I dati degli ascolti televisivi del giorno indicano come il programma sia stato tra i più seguiti su quella rete, mantenendo un buon livello di audience rispetto ad altre trasmissioni trasmesse nello stesso orario. La puntata ha coinvolto un pubblico variegato e numeroso.

Nella serata di ieri, giovedì 5 marzo 2026, su Rai1 Don Matteo 15 porta a casa 3.706.000 spettatori pari al 21.7% di share. In onda su Canale 5, Quo vado? registra 2.724.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Ore 14 Sera registra 714.000 spettatori pari al 5.2%. Su Italia1 Mission: Impossible – Fallout si ferma a 680.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Splendida Cornice non va oltre 1.029.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 896.000 spettatori (6.9%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 951.000 spettatori e il 6.8%. Su Tv8 2012 ottiene 160.000 spettatori (1%). Helena Prestes e Javier: sbarcano sul Red Carpet di Venezia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 5 marzo 2026

Ascolti tv, i dati del 2 marzo 2026Nella serata di ieri, lunedì 2 marzo 2026, su Rai1 Ulisse – Versailles in piano sequenza porta a casa ben 3.

Ascolti tv, i dati del 3 marzo 2026Nella serata di ieri, martedì 3 marzo 2026, su Rai1 Gloria – Il ritorno si ferma a 2.

How to Discover Your Calling, Silence Self Doubt & Win in Life 3 Hours Deep Dive

Contenuti utili per approfondire Ascolti tv i dati del 5 marzo 2026.

Temi più discussi: Ascolti tv ieri giovedì 26 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Il Gladiatore, Del Debbio e Formigli; Ascolti tv ieri (25 febbraio): Sanremo delude, Carlo Conti perde quasi un altro milione di spettatori. I dati impietosi; Ascolti tv 26 febbraio, i dati di Sanremo 2026 per la terza serata: recupera con oltre 9 milioni di spettatori; Ascolti tv, Scotti contro tutti: si accende la sfida con De Martino e Primafestival. I dati Auditel dell'access prime time.

Ascolti TV 5 marzo 2026, chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Quo Vado: i dati di Gerry Scotti e Stefano De MartinoGli ascolti tv di giovedì 5 marzo 2026. Su Rai1 Don Matteo 15 con Raoul Bova mentre su Canale 5 c'è Checco Zalone con Cado dalle nubi ... fanpage.it

Ascolti tv giovedì 5 marzo: Don Matteo 15, Quo vado?, PiazzapulitaAscolti tv 5 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Il network si conferma leader regionale negli ascolti televisivi, Auditel certifica il primato assoluto dell’emittente LaC Tv che nel 2025 sale al 49° posto nella Top 100 dell’informazione italiana nella classifica redatta da Prima Comunicazione - facebook.com facebook

Sono un rosicone basico se sottolineo come la Rai abbia lasciato apposta #StaseraTuttoèPossibile su Rai2 (e contemporaneamente azzerato l'offerta di Rai1) per amplificarne la percezione del boom di ascolti e continuare al meglio l'opera agiografica di De x.com