Ascolti TV | Giovedì 5 Marzo 2026

Nella sera di giovedì 5 marzo 2026, su Rai1 è andato in onda un episodio di Don Matteo 15 che ha attirato un pubblico di interesse. La trasmissione ha registrato un numero di spettatori e una percentuale di share specifici, senza ulteriori dettagli sui dati di ascolto. La puntata è stata trasmessa come parte della programmazione serale del canale.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Nella serata di ieri, giovedì 5 marzo 2026, su Rai1 Don Matteo 15 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Quo vado? conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 5 Marzo 2026 Ascolti tv giovedì 5 marzo: Don Matteo 15, Quo vado?, PiazzapulitaASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 5 marzo2026? Su Rai 1 è andato in onda Don Matteo 15. Ascolti TV | Giovedì 1 Gennaio 2026Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità... SERIES TURCAS en CAOS Fallece joven actor | Reemplazo BOMBA Approfondimenti e contenuti su Ascolti TV Giovedì 5 Marzo 2026. Temi più discussi: Ascolti tv ieri giovedì 26 febbraio chi ha vinto tra Sanremo 2026, Il Gladiatore, Del Debbio e Formigli; Ascolti tv ieri (26 febbraio): Sanremo da record, la ‘rivincita’ di Carlo Conti. Il dato storico della terza serata; Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 5 Marzo, in prima serata; Ascolti TV ieri sera, 26 febbraio 2026: il risultato della terza serata di Sanremo. Ascolti tv giovedì 5 marzo: Don Matteo 15, Quo vado?, PiazzapulitaAscolti tv 5 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti TV 5 marzo 2026, chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Quo Vado: i dati di Gerry Scotti e Stefano De MartinoGli ascolti tv di giovedì 5 marzo 2026. Su Rai1 Don Matteo 15 con Raoul Bova mentre su Canale 5 c'è Checco Zalone con Cado dalle nubi ... fanpage.it Il network si conferma leader regionale negli ascolti televisivi, Auditel certifica il primato assoluto dell’emittente LaC Tv che nel 2025 sale al 49° posto nella Top 100 dell’informazione italiana nella classifica redatta da Prima Comunicazione - facebook.com facebook Sono un rosicone basico se sottolineo come la Rai abbia lasciato apposta #StaseraTuttoèPossibile su Rai2 (e contemporaneamente azzerato l'offerta di Rai1) per amplificarne la percezione del boom di ascolti e continuare al meglio l'opera agiografica di De x.com