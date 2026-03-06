Ascolti tv del 5 marzo Don Matteo è tornato e si scontra con Checco Zalone

Il 5 marzo, le trasmissioni televisive hanno visto il ritorno di Don Matteo 15 su Rai 1, dopo la pausa legata al Festival di Sanremo. In questa puntata, Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, si è confrontato con un caso complicato. La serata è stata anche caratterizzata dalla presenza di Checco Zalone, che ha attirato l’attenzione degli spettatori.

Don Matteo 15 è tornato su Rai 1 dopo la pausa sanremese. Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, si è trovato di fronte a un caso intricato. Ma al centro della vicenda c'è la crisi di coscienza del maresciallo Provvedi (leggi la nostra intervista a Irene Giancontieri) che pensa addirittura di lasciare l'Arma. Mentre il capitano sente la mancanza di Giulia (leggi la nostra intervista a Federica Sabatini). La lontananza potrebbe essere fatale. Canale 5 ha risposto mandando in onda il film più classico di Checco Zalone, l'attore e il regista del momento, Quo vado. Italia 1 ha trasmesso Mission Impossible e su Rete 4 è tornato l'appuntamento con Dritto e rovescio. 🔗 Leggi su Dilei.it

