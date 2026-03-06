Il 5 marzo 2026, gli ascolti televisivi hanno visto confrontarsi su Rai 1 la nuova stagione di

Ascolti tv giovedì 5 marzo 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “Don Matteo 15” contro “Quo Vado?“. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 5 marzo 2026? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv: Don Matteo 15 vs Quo Vado?. Auditel ieri sera, 5 marzo 2026 Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Don Matteo 15” vs “Quo Vado?”. Chi ha vinto? Rai 1: Don Matteo 15, la quindicesima stagione della serie televisiva con protagonisti Raoul Bova e Nino Frassica ha interessato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Ascolti tv 5 marzo 2026: Don Matteo 15, Quo Vado?, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ascolti tv ieri 5 marzo 2026, in prima serata Don Matteo vs 'Quo vado?', poi la sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari TuoiLa battaglia degli ascolti tv di ieri, giovedì 5 marzo 2026, vede lo scontro tra diversi programmi di punta, sia in prima serata sia nell’access...

Leggi anche: Ascolti tv 15 gennaio 2026: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Aggiornamenti e notizie su Don Matteo.

Temi più discussi: Programmi in TV stasera 5 marzo 2026: Don Matteo, Quo Vado?, MasterChef finale e Ore14; Don Matteo 15: tre uomini e una mucca nella clip in anteprima della nuova puntata; Don Matteo 15, l’oroscopo del Mago Artax – 5 marzo; Striscia la Notizia a rischio chiusura (dopo il tracollo): C’è grande agitazione. La decisione Mediaset.

Ascolti TV 5 marzo 2026, chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Quo Vado: i dati di Gerry Scotti e Stefano De MartinoGli ascolti tv di giovedì 5 marzo 2026. Su Rai1 Don Matteo 15 con Raoul Bova mentre su Canale 5 c'è Checco Zalone con Cado dalle nubi ... fanpage.it

Ascolti tv giovedì 5 marzo: Don Matteo 15, Quo vado?, PiazzapulitaAscolti tv 5 marzo 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Don Matteo 15, vi è piaciuta l’ottava puntata. Cosa ne pensate Il bacio di Diego e Caterina nel finale dell’episodio 8 apre un nuovo scenario. Sta nascendo l’amore tra il Capitano e il Maresciallo Giulia si allontana sempre di più. Anche loro però sono dav - facebook.com facebook

E anche l'ottava puntata è terminata! Grazie per essere stati con noi Ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo episodio "al bacio" di #DonMatteo15 x.com