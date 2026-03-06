Aryna Sabalenka si sposa | chi è il fidanzato Georgios Frangulis e quanto vale l’anello al dito della campionessa

Aryna Sabalenka, attuale numero uno del tennis mondiale, si sta preparando a convolare a nozze con il suo fidanzato, Georgios Frangulis. La proposta di matrimonio è avvenuta durante il torneo di Indian Wells, in California. La campionessa ha mostrato l’anello al dito, simbolo del suo fidanzamento, mentre il suo compagno era presente tra il pubblico. La coppia si frequenta da diversi anni.

Aryna Sabalenka si prepara alle nozze. La numero uno del tennis mondiale ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Georgios Frangulis durante il torneo di Indian Wells, in California. L’imprenditore si è inginocchiato davanti alla campionessa bielorussa in uno scenario romantico organizzato accanto a una piscina illuminata da candele e circondata da composizioni floreali. Sabalenka, visibilmente sorpresa ed emozionata, ha accettato senza esitazione. Il momento è stato condiviso sui social dalla stessa tennista con un breve video accompagnato dalla frase “Io e te per sempre”, seguita dall’emoticon dell’infinito, una fede nuziale e un cuore bianco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

