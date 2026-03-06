Artiturismo protagonista a Roma con il ministro Santanchè

A Roma si è svolto il convegno nazionale di Confartigianato, dove “Artiturismo”, il progetto di Ripe San Ginesio, è stato al centro dell’attenzione. Alla manifestazione ha partecipato anche il ministro del turismo Daniela Santanchè, che ha assistito alla presentazione del progetto. L’evento ha riunito rappresentanti del settore e autorità per discutere delle iniziative legate al turismo culturale e artistico.

"Artiturismo", il progetto di Ripe San Ginesio, protagonista a Roma al convegno nazionale Confartigianato, alla presenza del ministro del turismo Daniela Santanchè. Il segretario generale di Confartigianato Macerata-Ascoli Piceno-Fermo Giorgio Menichelli ha illustrato il progetto insieme al sindaco Paolo Teodori. Ripe San Ginesio rappresenta infatti una realtà particolarmente significativa: un piccolo centro che negli anni ha saputo investire nella rigenerazione del proprio borgo, sostenendo la nascita e il consolidamento di numerose botteghe artigiane. Un patrimonio di competenze, manualità e creatività che oggi diventa la base per una nuova forma di accoglienza turistica.