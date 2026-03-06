Da domenica e fino al 29 marzo, il centro culturale San Francesco di Montiano ospita la terza edizione di

Al via la terza edizione del progetto espositivo "Arte al femminile 2026" da domenica al 29 marzo presso il centro culturale San Francesco di Montiano, a cura dell’architetto Paolo Degli Angeli con la collaborazione dell’artista Luciano Paganelli e in sinergia col Comune di Montiano. L’inaugurazione avrà luogo domenica alle 16,45, presenti le 16 artiste, il sindaco poeta Fabio Molari, i maestri Domenico Colaci al violino e Leonardo Rossi chitarra acustica che eseguiranno alcuni brani musicali inediti. L’attrice Margherita Delle Rose leggerà poesie di Alda Merini e Madre Teresa di Calcutta. Pittura, fotografia, scultura, mosaico, e una... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arte al femminile a Montiano: in mostra opere di 16 artiste

