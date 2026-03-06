Arrivano anche i primi italiani bloccati in crociera a Dubai l’angoscia a bordo col rumore degli attacchi | Una vacanza mai iniziata

I primi 140 italiani a bordo della Msc Euribia sono atterrati a Roma Fiumicino su un Airbus A380 Emirates dopo sei giorni passati nel porto di Dubai. I passeggeri hanno vissuto momenti di angoscia a bordo, accompagnati dal rumore degli attacchi, mentre la vacanza non è mai iniziata. La situazione si è risolta con il loro sbarco dopo le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran.

I primi 140 passeggeri italiani della Msc Euribia sono atterrati a Roma Fiumicino a bordo di un Airbus A380 Emirates, dopo essere rimasti bloccati per sei giorni nel porto di Dubai in seguito all’attacco statunitense e israeliano contro l’Iran. Si tratta di una parte dei 563 crocieristi che non hanno mai potuto iniziare la loro vacanza. Per loro e per gli altri, la Farnesina ha organizzato voli charter per agevolare il rientro. Nella sola giornata di oggi sono ripartite verso l’Italia altre 2.500 persone, e tra domani e dopodomani sono previsti tre voli charter dagli Emirati Arabi. Un volo straordinario Ita è stato inoltre organizzato per il rientro di malati e persone con disabilità. 🔗 Leggi su Open.online

Gli italiani bloccati in Medio Oriente, l’angoscia dei 563 sulla nave da crociera a Dubai: «Nessuna data di ritorno». Alle Maldive aspettano aiuto in 3.000Mentre la Farnesina lavora per organizzare i rientri, i primi italiani bloccati in Medio Oriente nelle scorse ore stanno tornando a casa grazie ai...

Guerra, italiani bloccati a Dubai in crociera: c’è l’annuncioDopo giorni di attesa e comunicazioni a singhiozzo, è iniziata l’operazione di rientro per un gruppo di cittadini italiani rimasti bloccati a Dubai,...

Escursioni negli Emirati: Dubai, Abu Dhabi, Doha e Manama | Crociera MSC Euribia | Viaggi del Qatar

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Arrivano anche i primi italiani....

Temi più discussi: Meteo Piemonte, la primavera si avvicina e arrivano i primi temporali (con grandine); CL parla in tedesco in Austria e Germania; Sanremo 2026: chi sono e da dove arrivano le nuove proposte in gara; A Venezia arriva il primo bus autosnodato a idrogeno in Italia.

Vaccinazione avanti, sono arrivate le dosi anche per i primi richiamiDa oggi riapre l’agenda delle prenotazioni: spazio anche a medici e pediatri di famiglia. Secondi in Toscana per le Rsa Non si ferma un attimo la corsa al vaccino per cercare di arginare il ... lanazione.it

Taylor Swift e Calvin Harris: arrivano i primi scattiTaylor Swift e Calvin Harris: arrivano i primi scatti. La notizia circola già da qualche giorno ma ora arriva anche l’ausilio di una testimonianza fotografica. La cantante di Red ed il dj scozzese ... 105.net

VERSO IL DERBY: BARTESAGHI DI NUOVO IN GRUPPO Arrivano ottime notizie da Milanello dove il Milan si è allenato questa mattina e ha proseguito la sua preparazione in vista del derby di domenica sera: Davide Bartesaghi ha lavorato regolarmente co x.com