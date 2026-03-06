Arrivano anche i primi italiani bloccati in crociera a Dubai l’angoscia a bordo col rumore degli attacchi | Una vacanza mai iniziata
I primi 140 italiani a bordo della Msc Euribia sono atterrati a Roma Fiumicino su un Airbus A380 Emirates dopo sei giorni passati nel porto di Dubai. I passeggeri hanno vissuto momenti di angoscia a bordo, accompagnati dal rumore degli attacchi, mentre la vacanza non è mai iniziata. La situazione si è risolta con il loro sbarco dopo le tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran.
I primi 140 passeggeri italiani della Msc Euribia sono atterrati a Roma Fiumicino a bordo di un Airbus A380 Emirates, dopo essere rimasti bloccati per sei giorni nel porto di Dubai in seguito all’attacco statunitense e israeliano contro l’Iran. Si tratta di una parte dei 563 crocieristi che non hanno mai potuto iniziare la loro vacanza. Per loro e per gli altri, la Farnesina ha organizzato voli charter per agevolare il rientro. Nella sola giornata di oggi sono ripartite verso l’Italia altre 2.500 persone, e tra domani e dopodomani sono previsti tre voli charter dagli Emirati Arabi. Un volo straordinario Ita è stato inoltre organizzato per il rientro di malati e persone con disabilità. 🔗 Leggi su Open.online
