I rappresentanti di Scott McTominay arriveranno in città nelle prossime settimane per discutere del rinnovo del suo contratto. Il centrocampista britannico, attualmente nel Napoli, è considerato un elemento fondamentale per la squadra e si prospetta un prolungamento dell’accordo. La trattativa si concentra sulla continuità del giocatore nel club, senza che siano emersi dettagli aggiuntivi o motivazioni ufficiali.

"McTominay a Napoli sta da dio e il club ha già manifestato la volontà di allungare il contratto in scadenza nel 2028." Db Milano 11012026 - campionato di calcio serie A Inter-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: esultanza gol Scott McTominay Sarà il perno su cui ripartire, il centro di gravità del Napoli per – speriamo – tanto tempo: non a caso, c’è aria di rinnovo per Scott McTominay. Il punto di Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport. Ma come sta Scott? L’infiammazione al gluteo accusata a Genova a inizio febbraio continua a tenerlo fuori, a non permettergli di forzare in allenamento. E con il Mondiale all’orizzonte diventa impensabile correre rischi proprio adesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Aria di rinnovo per McTominay: i suoi agenti sono attesi in città nelle prossime settimane (Gazzetta)

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “McTominay, Napoli aspetta il rientro: agenti attesi per il rinnovo”

Vlahovic Juventus: nuovo tentativo per il rinnovo nelle prossime settimane, ma attenzione alle mosse di questo club. Le novitàdi Redazione JuventusNews24Vlahovic Juventus, in arrivo un nuovo tentativo per il rinnovo del contratto dalla società bianconera nelle prossime...

Una selezione di notizie su Aria di rinnovo per McTominay i suoi....

Temi più discussi: 5 marzo: presentazione dati di misurazione qualità dell'aria 2025; Climatizzatori e VMC: il futuro del comfort in casa; Qualità dell'aria stabile nonostante il traffico. Ma entro il 2030 valori-limite dimezzati; Milan-Inter, derby in campo e sul mercato: tutti vogliono Goretzka. Intanto il Napoli...

Aria di rinnovo per McTominay: i suoi agenti sono attesi in città nelle prossime settimane (Gazzetta)McTominay a Napoli sta da dio e il club ha già manifestato la volontà di allungare il contratto in scadenza nel 2028. ... ilnapolista.it

Spalletti Juve, rinnovo con i bianconeri vicino? Resta un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercatoSpalletti Juve, rinnovo con i bianconeri vicino? Resta un nodo da sciogliere: spunta una richiesta sul mercato L’assenza di impegni infrasettimanali, pur figlia delle eliminazioni da Coppa Italia e Ch ... calcionews24.com

Cookaround - Cucina e Ricette. . L’impasto è semplice, con un delicato profumo di limone, e la cottura in friggitrice ad aria garantisce muffin morbidi e ben lievitati in soli 15 minuti. https://www.cookaround.com/ricetta/Muffin-in-friggitrice-ad-aria.html - facebook.com facebook