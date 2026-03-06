Arezzo allenamento a porte chiuse A Campobasso trasferta cruciale

A Campobasso, la partita tra la squadra locale e l’Arezzo si disputerà lunedì prossimo alle 20, in contemporanea con il match tra Ascoli e Ravenna. Entrambe le gare si svolgeranno a porte chiuse. Nel frattempo, l’Arezzo ha svolto un allenamento a porte chiuse in vista di questa trasferta. La sfida rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre.

Gli amaranto al lavoro a Rigutino. Lunedì prossimo la partita in Molise senza tifosi al seguito, bloccati dal divieto dell'Osservatorio. De Col squalificato due giornate Campobasso-Arezzo di lunedì prossimo si giocherà in contemporanea con Ascoli-Ravenna. Calcio d’inizio per entrambe le gare alle 20.30. Sarà una serata per cuori forti, vista la classifica attuale: Arezzo 63 punti, Ascoli 59, Ravenna 57. Gli amaranto stanno proseguendo la preparazione a Rigutino, dove oggi si sono allenati a porte chiuse. Idem domani, mentre domenica è fissata la partenza in pullman per il Molise. In vista della trasferta allo stado Molinari, Bucchi dovrà valutare a fondo tutta la rosa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

La trasferta di lunedì a Campobasso è a rischio. Arezzo-Ravenna: tensione e scontriAREZZO Prima dell’inizio della partita tra Arezzo e Ravenna si è verificato un grave episodio di violenza che ha turbato il clima sportivo della...

Mancano pediatri, medici in ‘trasferta’ da Napoli a CampobassoTempo di lettura: 2 minuti Medici in ‘trasferta’ da Napoli a Campobasso per sopperire alla mancanza di pediatri.

Altri aggiornamenti su Arezzo allenamento a porte chiuse A....

Temi più discussi: Arezzo-Ternana: turno infrasettimanale al Comunale, ma senza tifosi rossoverdi; Allenamenti ed impegni ufficiali della S.S. Arezzo (3 marzo – 11 marzo); Allenamento a Rigutino, testa al Campobasso. Per De Col 2 turni di stop. Il calendario fino ad aprile; Rassegna stampa - La Nazione - Ternana, operazione-Campobasso.

Due giornate di open day con il Centro Taekwondo ArezzoLa nuova stagione della società aretina prenderà il via con gli allenamenti a porte aperte di lunedì 8 e 15 settembre Arezzo, 18 agosto 2025 – Due giornate per scoprire il taekwondo. L'inizio della ... lanazione.it

IL NOTIZIARIO. Ravasio torna a disposizione. Le energie da recuperareUltimo allenamento per la squadra amaranto oggi, a porte chiuse, poi sarà il momento di Arezzo-Pineto, domani sera alle 20.30... Ultimo allenamento per la squadra amaranto oggi, a porte chiuse, poi ... lanazione.it

Caprese Michelangelo (Arezzo) qui il 6 Marzo 1475 nacque uno dei più grandi artisti di sempre Michelangelo Buonarroti x.com

Buongiorno, con 84,5 su Adss e servizio civile universale, c’è possibilità nella provincia di Arezzo - facebook.com facebook